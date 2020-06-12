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Hakkari’de okullar dezenfekte edildi

HAKKARİ HABERLERİ  | 12.06.2020 13:47 | Son Güncelleme

Hakkari Şehit Çetin Deniz İlk ve Ortaokulu, 20 Haziran’da yapılacak olan LGS için dezenfekte edildi.İl Milli Eğitim Şube Müdürü Oktay Kızılkaya, İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş güvenliği ve sağlığı uzmanları tarafından LGS öncesi okulların dezenfekte edildiğini belirterek, sınava girecek öğrencilere başarılar diledi.Okul Aile Birliği Başkanı M.

Hakkari Şehit Çetin Deniz İlk ve Ortaokulu, 20 Haziran’da yapılacak olan LGS için dezenfekte edildi.
İl Milli Eğitim Şube Müdürü Oktay Kızılkaya, İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş güvenliği ve sağlığı uzmanları tarafından LGS öncesi okulların dezenfekte edildiğini belirterek, sınava girecek öğrencilere başarılar diledi.
Okul Aile Birliği Başkanı M. Naci Atan ise okulun tamamının büyük bir özenle dezenfekte edildiğini ifade ederek, emeği geçen herkese teşekkür ederek, sınava girecek öğrencilere başarılar diledi.

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İmsak
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Sabah
04:36
Öğle
12:10
İkindi
16:02
Akşam
19:34
Yatsı
21:13

Hakkari Nöbetçi Eczaneler12 Haziran Cuma

Pınar Eczanesi
Merkez
Navşar Eczanesi
Semdinli
Hayat Eczanesi
Yuksekova
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