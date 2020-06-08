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Hakkari’de sanal yılsonu sergisi

HAKKARİ HABERLERİ  | 08.06.2020 14:52 | Son Güncelleme

Hakkari Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, korona virüsü tedbirleri kapsamında yılsonu sergisini resmi web sayfasında online olarak açtı.Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, 2019-2020 eğitim öğretim yılı sene sonu resim, kilim, el sanatları, nakış ve giyim sergilerini sanal ortamda açtı.

Hakkari Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, korona virüsü tedbirleri kapsamında yılsonu sergisini resmi web sayfasında online olarak açtı.
Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, 2019-2020 eğitim öğretim yılı sene sonu resim, kilim, el sanatları, nakış ve giyim sergilerini sanal ortamda açtı. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Resmi internet sitemizde, müdürlüğümüz bünyesinde faaliyet gösteren kurslarımızda görevli öğretmen ve kursiyerlerimizin ürettiği ve büyük bir heyecanla yılsonu sergilenmesi planlanan ürünleri korona virüsü sebebiyle sergileyemedik. Pandeminin hayatımıza girmesiyle evlerimizde devam ettiğimiz hayatımızın birçok alanında etkileyici fikirler doğdu. Hakkari Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü olarak bu süreçte kapalı olan sergilerimizi online platformlar üzerinden sanal sergi marifetiyle sergilenmeye çalışarak vatandaşlarımızın beğenisine sunduk” denildi.

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