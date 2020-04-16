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Hakkari'de şehit asker için tören

HAKKARİ HABERLERİ  | 16.04.2020 12:05 | Son Güncelleme

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde PKK'lı teröristlerce yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Deniz Piyade Uzman Çavuş Muhammed Fatih Durhan'ın naaşı memleketi Manisa'ya uğurlandı

HAKKARİ (AA) - Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde PKK'lı teröristlerce yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan asker için Hakkari'de tören düzenlendi.

Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri uygulanarak gerçekleştirilen törende şehit Deniz Piyade Uzman Çavuş Muhammed Fatih Durhan'ın Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirildi.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehidin öz geçmişi okundu, dua edildi.

Şehidin naaşı, silah arkadaşları tarafından omuzlanarak helikoptere konuldu.

Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na getirilen Durhan'ın cenazesi, buradaki programın ardından Türk Hava Kuvvetlerine ait uçakla memleketi Manisa'ya uğurlandı.

Törene, Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı, Dağ ve Komando Tugay Komutan Vekili Albay Hamdi Ünal Akmeşe, Adalet Komisyonu Başkanı Abdulkadir Ungan, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür ve İl Müftüsü Faruk Gürbüz katıldı.

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Asker hakkari Irak Şehit Tören

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