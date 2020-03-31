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Hakkari’de siperlik maske üretimi

HAKKARİ HABERLERİ  | 31.03.2020 09:03 | Son Güncelleme

Hakkari Gençlik Merkezi çalışanları, korona virüs salgınına karşı mücadele eden sağlık çalışanları için siperlik maske üretimine başladı.Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı gençlik merkezleri, 81 ilde 3D yazıcılarla maske üretimine başladı.

Hakkari Gençlik Merkezi çalışanları, korona virüs salgınına karşı mücadele eden sağlık çalışanları için siperlik maske üretimine başladı.
Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı gençlik merkezleri, 81 ilde 3D yazıcılarla maske üretimine başladı. Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı gençlik merkezinde de maske üretimi yoğun bir şekilde devam ediyor. Gençlik liderlerinin öncülüğünde, antrenörler ve gönüllülerin de katılımıyla yapılan maskeler tüm sağlık personellerine gönderilecek.
Çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, dünyada ve ülkemizde görülen korona virüs salgını nedeniyle gençlik merkezleri olarak proje ve faaliyetlerde hassasiyet ve önleyici tedbirler üzerine çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Yıldırım, “Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun başlattığı proje kapsamında özellikle bu zor dönemde özverili çalışmalar yapan sağlık çalışanlarına destek verebilmek amacıyla gençlik merkezleri olarak 81 ilde en az bir gençlik merkezi belirlenerek hem 3 boyutlu yazıcılar hem de 10 parmağımda 10 marifet atölye çalışmaları adı altında gönüllü gençlerimiz siper maske üretimlerine başlamışlardır. İhtiyaca binaen günde ortalama 100-150 adet maske üretim kapasitesine sahibiz. Atölyelerimizde gönüllü gençlerimizin ürettikleri maskeler sağlık çalışanlarının ihtiyaçları doğrultusunda dağıtılacaktır. Bizlere büyük desteklerini sunan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na, Valimiz İdris Akbıyık’a, Bakanlık çalışanlarımız, kurum personelimiz ve gönüllülerimize çok teşekkür ediyoruz. Gece gündüz demeden canları pahasına çalışan başta Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca olmak üzere tüm sağlık çalışanlarına şükranlarımı sunuyor, hep beraber bu vebadan en kısa zamanda kurtulmayı umut ediyorum” diye konuştu.
Gönüllü gençlerden Mazlum Tekçe ise Gençlik ve Spor Bakanlığının 81 ilde sağlık çalışanları için başlatmış olduğu koruyucu yüz maskesi üretimine gönüllü olarak destek verdiğini söyledi. Tekçe, “Gençlik merkezinde bulunan atölyemizde 3D yazıcıdan yüz koruma maskesi üretiyoruz. Atölyenin diğer aşamalarından geçen maskeler daha sonra elimizden geçerek şeffaf film ile lastik takılarak işlemi bitiriyoruz. Maskelerimizin amacı sağlık çalışanları ve hasta arasındaki diyaloğu esnasında iki tarafı da virüsten korunmasıdır. Günlük maske üretim hedefimiz 100 ila 150 adet arasıdır. Ürettiğimiz maskeleri ihtiyaç halindeki sağlık kuruluşlarına dağıtacağız” şeklinde konuştu.

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