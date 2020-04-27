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Hakkari’de sokak hayvanları unutulmadı

HAKKARİ HABERLERİ  | 27.04.2020 15:35 | Son Güncelleme

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, dezenfekte çalışmalarının yanında sokak hayvanlarına yem desteğinde de bulunuyor.Kentin değişik noktalarında dezenfekte çalışmalarını yürüten veteriner işleri müdürlüğü ekipleri, başıboş köpeklerin bulunduğu barınakları da dezenfekte ederek yiyecek bıraktı.

Hakkari’de sokak hayvanları unutulmadı

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, dezenfekte çalışmalarının yanında sokak hayvanlarına yem desteğinde de bulunuyor.
Kentin değişik noktalarında dezenfekte çalışmalarını yürüten veteriner işleri müdürlüğü ekipleri, başıboş köpeklerin bulunduğu barınakları da dezenfekte ederek yiyecek bıraktı. Kent merkezinde 7 kilometre mesafede bulunan hayvan barınaklarını dezenfekte eden veteriner ekipleri, hayvanlarla da yakında ilgilendiler. Başıboş köpeklere yiyecek bırakan veteriner ekipleri, rutin olarak bu çalışmaları sürdürdüklerini belirttiler.

Hakkari’de sokak hayvanları unutulmadı

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