Hakkari’de taksiciler sağlıkçılara kornalı destek

Hakkari’de Şehir Taksi çalışanları öncülüğünde 6 taksi durağı korana virüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına destek vermek için araçlarıyla korna çalarak şehir turu attı.

Hakkari’de Şehir Taksi çalışanları öncülüğünde Çiçek, Gençlik, Bulvar, Konak ve Star gençlik taksi durakları personelleri korona virüsle (Kovid-19) mücadelede görev alan sağlık çalışanlarına destek vermek için araçlarıyla şehir turu attı. Çarşı merkezinden korna çalarak Hakkari Devlet Hastanesi Acil Servisi önüne gelen taksiciler, araçlarından inerek hastanede çalışan sağlıkçıları alkışlayıp ıslık çaldı. Hastane önünden tekrar araçlarına binen taksiciler kornalara basarak şehir turu attı. Evlerinden çıkamayan vatandaşlar ise evlerinin camlarına ve balkonlarına çıkarak ışık söndürme, ıslık, alkış ve sloganlarla destek verdi.

“Sağlıkçı çalışanlarını ücretsiz taşıyacağız”

Taksicilerden Engin Yür, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın çağrısıyla sağlık çalışanlarına destek ve moral vermek amacıyla korna çalarak şehir turu attıklarını söyledi. Yür, “Kentteki taksiciler olarak bakanımızın çağrısı üzerine saat 21:00’da sağlıkçılarımıza moral olsun diye şehir turu düzenledik. Amacımız onların yanında olduğumuzu bilmeleridir. Şehir içinde korna çalarak tur attık. Evlerinden çıkamayan vatandaşlar camlara ve balkonlara çıkarak bize destek verdiler. Şehir taksi durağı olarak ta tüm sağlık çalışanlarını ücretsiz taşıma kararı aldık. Allah onlardan razı olsun. Her zaman yanlarındayız. Onlara minnettarız” diye konuştu.

