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Hakkari'de tedavisi tamamlanan kızıl akbaba doğaya salındı

HAKKARİ HABERLERİ  | 18.09.2020 15:56 | Son Güncelleme

Hakkari'de tedavisi tamamlanan kızıl akbaba doğaya salındı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında bitkin halde bulunan kızıl akbaba, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

İlçede vatandaşların bulduğu kızıl akbaba, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince alınarak Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne teslim edildi.

Burada belediye ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü veterinerlerince tedavisi yapılarak 4 gün gözetim altında tutulan akbaba sağlığına kavuştu.

Akbaba, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünde görevli veteriner hekim Mehmet Yıldız ve Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Uzmanı Bahar Tali tarafından alınarak bulunduğu bölgede doğaya salındı.

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