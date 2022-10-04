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Hakkari'de tedavisi tamamlanan kızıl akbaba doğaya salındı

04.10.2022 19:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari'de tedavisi tamamlanan kızıl akbaba doğaya salındı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla tedavisi tamamlanan kızıl akbaba doğaya bırakıldı.

Derecik ilçesinde yaralı bulunan ve Van'a gönderilen kızıl akbabanın Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezindeki tedavisi tamamlandı.

Hakkari'ye getirilen kızıl akbaba, Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında Durankaya beldesi geçidine yakın noktada doğal yaşam alanına salındı.

Programa, Vali Yardımcısı Mustafa Berat Kasımoğlu, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 14. Bölge Müdürü Mustafa Şentürk ile DKMP Şube Müdürü Necmettin Yılmaz katıldı.

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