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Hakkari'de tele takılarak yaralanan ayı tedavisinin ardından doğaya salındı

27.08.2022 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari'de tele takılarak yaralanan ayı tedavisinin ardından doğaya salındı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de bahçe çitlerindeki tele takılıp yaralanan ayı ekiplerce kurtarıldı.

Merkeze bağlı Kırıkdağ köyü yakınında bir ayının mahsur kaldığını görenler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP) ekiplerine haber verdi.

Köye giden ekipler, tele takılan ayıyı iğneyle uyutarak mahsur kaldığı yerden kurtardı.

Pençesinden yaralanan hayvan, DKMP veteriner hekimi tarafından tedavisi yapıldıktan sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.

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