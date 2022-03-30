Hakkari'de terör operasyonunda silah ve mühimmat ele geçirildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah, el bombaları ve mühimmat ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.
İlçe kırsalında dün düzenlenen operasyonda tespit edilen sığınakta AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, bu silaha ait 14 şarjör ve 339 mühimmat, 3 el bombası, RPG-7 roketatar anti tank mühimmatı, 15,5'lik 450 uçaksavar mühimmatı, 84 mayonlu biksi makineli tüfek mühimmatı, iki tabanca şarjörü, 100'lük boş biksi makineli tüfek mayonu ve 200 metre kablo ele geçirildi.
Bölgede operasyon sürüyor.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz