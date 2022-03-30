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Hakkari'de terör operasyonunda silah ve mühimmat ele geçirildi

30.03.2022 12:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari'de terör operasyonunda silah ve mühimmat ele geçirildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah, el bombaları ve mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

İlçe kırsalında dün düzenlenen operasyonda tespit edilen sığınakta AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, bu silaha ait 14 şarjör ve 339 mühimmat, 3 el bombası, RPG-7 roketatar anti tank mühimmatı, 15,5'lik 450 uçaksavar mühimmatı,​​​​​​​ 84 mayonlu biksi makineli tüfek mühimmatı, iki tabanca şarjörü, 100'lük boş biksi makineli tüfek mayonu ve 200 metre kablo ele geçirildi.

Bölgede operasyon sürüyor. ​​​​​​​

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Hakkari Şemdinli

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İkindi
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