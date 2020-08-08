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Hakkari’de yama asfalt çalışmaları sürüyor

HAKKARİ HABERLERİ  | 08.08.2020 10:13 | Son Güncelleme

Hakkari’de tahrip olan yollarda asfalt yama çalışmaları devam ediyor.Yağışlar ve doğalgaz hattı döşeme çalışmalarında hasar gören yollarda bakım ve onarım çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor.

Hakkari’de yama asfalt çalışmaları sürüyor

Hakkari’de tahrip olan yollarda asfalt yama çalışmaları devam ediyor.
Yağışlar ve doğalgaz hattı döşeme çalışmalarında hasar gören yollarda bakım ve onarım çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor. Kent merkezinde deforme olan yollarda çalışmalarını hızlandıran Hakkari Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yollarda asfalt yama çalışmalarını program dâhilinde sürdürüyor. Belediye yetkilileri, yol iyileştirme çalışmaları kapsamında asfalt yama ekiplerinin altyapı çalışmaları veya kullanımdan bozulan güzergâhlarda yol iyileştirme yaptığını ifade ettiler. Tahrip olan kent merkezindeki yolların asfaltlanması için ihalenin yapıldığını ifade eden yetkililer, kentte 11 kilometre asfalt çalışması yapılacağını söylediler.

Hakkari’de yama asfalt çalışmaları sürüyor

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Hakkari Nöbetçi Eczaneler 8 Ağustos Cumartesi

Umut Eczanesi
Merkez
Yaşam Eczanesi
Semdinli
Erdem Eczanesi
Yuksekova
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