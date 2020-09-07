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Hakkari’de yarı olimpik yüzme havuzu açıldı

HAKKARİ HABERLERİ  | 07.09.2020 09:01 | Son Güncelleme

Hakkarili genç bir girişimci tarafından Hakkari-Van kara yolu üzerinde yapılan yarı olimpik yüzme havuzu hizmete açıldı.Kent merkezinden 7 kilometre mesafede bulunan Depin mevkiinde 25 metre uzunluğunda 12 metre genişliğinde yapılan yarı olimpik yüzme havuzu hizmete açıldı.

Hakkari’de yarı olimpik yüzme havuzu açıldı

Hakkarili genç bir girişimci tarafından Hakkari-Van kara yolu üzerinde yapılan yarı olimpik yüzme havuzu hizmete açıldı.
Kent merkezinden 7 kilometre mesafede bulunan Depin mevkiinde 25 metre uzunluğunda 12 metre genişliğinde yapılan yarı olimpik yüzme havuzu hizmete açıldı. Hakkarili genç bir girişimci tarafından açılan modern yarı olimpik yüzme havuzunun yanında aileler için piknik alanları da oluşturuldu.
Hakkari’de yüzme havuzu olmadığı için Zap Suyu ve dere yataklarında yüzmek zorunda kaldığını beliren vatandaşlar, bir taraftan havuz diğer taraftan ise aile piknik alanını hizmete açan Hakkarili genç girişimciye teşekkür ettiler.

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