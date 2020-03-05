YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hakkari
  4. Hakkari’de yol onarım çalışması

Hakkari’de yol onarım çalışması

HAKKARİ HABERLERİ  | 05.03.2020 17:21 | Son Güncelleme

Hakkari Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki mahallelerde bulunan yollarda bakım, onarım ve yama çalışması başlattı.Yaklaşık 2 metre karın yağdığı Hakkari kent merkezinde tahrip olan yollar, belediye ekipleri tarafından onarılmaya başlandı.

Hakkari Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki mahallelerde bulunan yollarda bakım, onarım ve yama çalışması başlattı.
Yaklaşık 2 metre karın yağdığı Hakkari kent merkezinde tahrip olan yollar, belediye ekipleri tarafından onarılmaya başlandı. Tahrip olan asfalt, kilit taşı ve çamurdan geçilmeyen yollar için seferberlik başlatan belediye ekipleri imkanlar dahilinde çalışmalarını sürdürüyor. Karların erimesiyle birlikte ortaya çıkan çukurlar da ekipler tarafından doldurulmaya başlandı.
Belediye yetkilileri, ülke genelinde en çok kar yağışının yaşandığı Hakkari kent merkezindeki birçok yolun tahrip olduğunu ve onarılması için çalışmaların devam ettiği belirtti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kahve içenler dikkat! Bedeninizde bu belirtiler varsa...Kahve içenler dikkat! Bedeninizde bu belirtiler varsa...
Göz gözü görmedi! Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü!Göz gözü görmedi! Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Otomobil alev alev yandı

Otomobil alev alev yandı

İlkokul öğretmeni kalbine yenildi

İlkokul öğretmeni kalbine yenildi

Salihli Belediyespor kendini aştı

Salihli Belediyespor kendini aştı

Dünyanın en uzun ikinci mağarasının önündeki iki katlı beton yapı tepkilere yol açtı

Dünyanın en uzun ikinci mağarasının önündeki iki katlı beton yapı tepkilere yol açtı

CHP Grup Başkan Vekili Özkoç’a tepkiler çığ gibi

CHP Grup Başkan Vekili Özkoç’a tepkiler çığ gibi

Soğuk hava deposu inşaatı devam ediyor

Soğuk hava deposu inşaatı devam ediyor

Hakkari Namaz Vakitleri 5 Mart Perşembe

İmsak
05:04
Sabah
06:24
Öğle
12:22
İkindi
15:36
Akşam
18:09
Yatsı
19:24

Hakkari Nöbetçi Eczaneler 5 Mart Perşembe

Pınar Eczanesi
Merkez
Yaşam Eczanesi
Semdinli
Med Eczanesi
Yuksekova
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Şemdinli’de terör operasyonunda 2 gözaltı

Şemdinli’de terör operasyonunda 2 gözaltı

Hakkari’de 150 yerleşim yeri kapandı

Hakkari’de 150 yerleşim yeri kapandı

Yüksekova’da 6 metreyi bulan kar tünelleri şaşırttı

Yüksekova’da 6 metreyi bulan kar tünelleri şaşırttı

Hakkari’de 5 bölge ‘Özel Güvenlik Bölgesi’ ilan edildi

Hakkari’de 5 bölge ‘Özel Güvenlik Bölgesi’ ilan edildi

Hakkari’de 4 kişilik aile karbonmonoksit gazından zehirlendi

Hakkari’de 4 kişilik aile karbonmonoksit gazından zehirlendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.