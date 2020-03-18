Hakkari’deki güzellik salonları denetlendi

Hakkari Belediye Başkanlığı ekipleri, kentte faaliyet gösteren güzellik salonlarını denetledi.

Çin’de ortaya çıkan ve en son ülkemizde de görülen korona virüsüne karşı alınan tedbirler devam ediyor. Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık’ın talimatı üzerine başlatılan denetimler aralıksız olarak devam ediyor. Dezenfekte çalışmalarının sürdüğü Hakkari’de, açık olan iş yerlerine yönelik denetimler ise sürüyor. Bu kapsamda Hakkari’deki güzellik salonları da denetlendi.

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Gıda Mühendisi Butan Taş, güzellik salonlarını denetleyerek, korona virüsüne karşı alınan tedbirler hakkında sektör sahiplerine bilgi verdi.

