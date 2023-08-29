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Hakkarili Özbiçen, köy işlerinde çalışırken derslerini de ihmal etmeyerek tıp fakültesini kazandı

29.08.2023 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ailesine yardımcı olmak için ot biçip bağ yapan, hayvanlara bakan Mehmet Zekeriya Özbiçen, bir taraftan da azimle ders çalışarak hayalini kurduğu tıp fakültesini kazandı.

İlçeye 30 kilometre mesafedeki Yeniışık köyü Yukarı Olukbaşı mezrasında yaşayan 20 yaşındaki Özbiçen, ilk ve ortaokul eğitimini köyde tamamladıktan sonra geçen yıl İsmet Alkan Anadolu Lisesinden mezun oldu.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) iyi puan almasına rağmen istediği üniversiteye yerleşemeyeceği düşüncesiyle tercih yapmayan Özbiçen, tekrar sınava hazırlanmaya karar verdi.

Bu süreçte köy işlerinde babası ve ağabeyine yardım ederek, hayvanlara bakan, tarla süren Özbiçen, hedefine ulaşmak için derslerini aksatmadan çalıştı.

Azimle çalışarak YKS'de 523 puan alan Özbiçen, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesine yerleşti.

"DOKTOR KARAKTERLER HEP DİKKATİMİ ÇEKTİ"

Özbiçen, AA muhabirine, çocukken izlediği filmlerin de etkisiyle doktorluk hayali kurduğunu, bu doğrultuda sürekli çalıştığını söyledi.

Okulda başarılı bir öğrenci olduğunu ve lisede hedefini daha da ciddiye aldığını belirten Özbiçen, "Lise son sınıfta istediğim sıralamaya girmedim. İstediğim üniversite gelmez diye tercih vermedim. Liseden sonra daha iyi çalışarak istediğim üniversiteyi kazandım. Her çocuk gibi ben de izlediğim filmlerden etkilendim. Doktor karakterler hep dikkatimi çekti." dedi.

Sınava hazırlık sürecindeki 10 aylık dönemin neredeyse tamamını köyde geçirdiğini anlatan Özbiçen, şunları kaydetti:

"Bu süreç zorlu geçti. Ot toplamada ve biçmede, hayvanlara bakmada, tırpan çekmede babama yardım ettim. Bu işleri yaparken fırsat buldukça ya kitap okudum ya da soru çözdüm. Evde de geç saatlere kadar ders çalışıyordum. Hedefime ulaştığım için çok mutluyum. Birilerine örnek olabildiysem ne mutlu. Üniversitenin kapısından gireceğim günü heyecanla bekliyorum. Geçim kaynağımız tarım. Köyde işler bitmez. Ben de bu işlerde çalışarak başardım. Zorlu geçti ama sonucu güzel oldu. Öğrenci arkadaşlarıma da hedefleri doğrultusunda azmedip düzenli şekilde çalışmalarını tavsiye ediyorum."

"BİR BABA OLARAK ÇOK MUTLU OLDUM"

Baba İshak Özbiçen de oğlunun okulda azimli ve çalışkan bir öğrenci olduğunu, derslerine sıkı çalıştığını dile getirdi.

Oğlunun, verdiği harçlıkları harcamayarak kitap aldığını ifade eden Özbiçen, şöyle konuştu:

"Bu şekilde kendini yetiştirdi. Ot biçme, ekin işleri, hayvan bakımı işlerinde yardımcı olurdu. Gece geç saatlere kadar ders çalışırdı. Bazen kitapların üzerinde uyuyakalıyordu. Çok özverili ve gayretliydi. Bir baba olarak çok mutlu oldum, gururlandım. Daha ötesini isteyemezdik. Ablası öğretmenlik okuyor, ağabeyi veteriner oldu. Kardeşi de başarılı biri. Onlar için elimizden geleni yapıyoruz. Her anlamda destek olmaya çalışıyoruz. Çocuklarım da hem bana yardımcı oldu hem de derslerine çalıştılar."

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