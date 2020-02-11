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Hakkarili sporcular Türkiye şampiyonasından dereceyle döndüler

HAKKARİ HABERLERİ  | 11.02.2020 16:44 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanlığının faaliyet takviminde yer alan Anadolu Yıldızlar Ligi Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonasına katılan Hakkarili sporcular, 19 madalya ve 2 kupa kazandı.7-9 Şubat 2020 tarihleri arasında Bolu Gerede’de yapılan müsabakalar, klasik ve serbest stilde gerçekleşti.

Hakkarili sporcular Türkiye şampiyonasından dereceyle döndüler

Gençlik ve Spor Bakanlığının faaliyet takviminde yer alan Anadolu Yıldızlar Ligi Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonasına katılan Hakkarili sporcular, 19 madalya ve 2 kupa kazandı.
7-9 Şubat 2020 tarihleri arasında Bolu Gerede’de yapılan müsabakalar, klasik ve serbest stilde gerçekleşti. 2 gün yapılan yarışmalar sonucunda Hakkari kayak ekibi kombine puanlamasına göre erkekler kategorisinde Türkiye şampiyonu, bayanlar kategorisinde ise Türkiye dördüncüsü olarak 19 madalya ve 2 kupayla kente döndü.

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