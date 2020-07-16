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Hakkari'nin terörden temizlenen mahallelerinde 25 yıl sonra tarım yapılıyor

HAKKARİ HABERLERİ  | 16.07.2020 15:12 | Son Güncelleme

Hakkari'nin terörden temizlenen mahallelerinde 25 yıl sonra tarım yapılıyor

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Irak sınırındaki Çukurca ilçesinde, 25 yıl sonra terörden arındırılan mahallelerine dönen vatandaşlar, büyüdükleri toprakları ekip biçmeye başladı.

Terör örgütü PKK'nın baskıları nedeniyle yıllar önce vatandaşların boşaltmak zorunda kaldığı yerleşim yerleri, bölgenin teröristlerden arındırılmasıyla eski huzurlu günlerine döndü.

Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları ile huzur ve güven ortamının sağlandığı ilçede, 1995'te boşaltılan Dutluca ve Bey mahalleleri, çeyrek asır sonra yeniden yerleşime açıldı.

İlçeye 10 kilometre uzaklıkta bulunan mahallelerine dönen vatandaşlar, uzun yıllardır kullanamadıkları bağ ve bahçelerini ekerek topraklarını değerlendirmeye başladı.

- "Yetiştirdikleri ürünleri satın alma garantisi veriyoruz"

Mahalle sakinleriyle bir araya gelen Belediye Başkanı Ensar Dündar, gazetecilere, terör olaylarından dolayı söz konusu mahallelerin boşaltıldığını söyledi.

Göreve başladıktan sonra bölgenin yol, elektrik, içme ve sulama suyu problemlerini çözdüklerini belirten Dündar, şunları ifade etti:

"Köy sakinlerinin tarlalarını değerlendirme talepleri vardı. Hızlı bir şekilde hem içme suyunu hallettik. Bu yıl da yol sorununu çözdük. Vatandaşlarımız 25 yıl aradan sonra tekrar tarlalarını ekmeye başladı. Çeltik, susam gibi ürünleri çiftçilerimiz rahatlıkla üretebiliyor. Geliştirdiğimiz 'Zap' markamızla ekim alanlarımızı oluşturduk. Çiftçilerimize bu ürünleri satın alma garantisi vererek kendilerini geliştirmelerini sağlıyoruz."

- "Yıllar sonra topraklarımıza kavuştuğumuz için mutluyuz"

Mahalle sakinlerinden Adalet Yılmaz ise sabah erken saatlerde mahalleye giderek tarlalarda çalıştıklarını, akşamları da ilçeye döndüklerini bildirerek, "İmece usulüyle birbirimize yardım ediyoruz. Yıllar sonra tarlalarımızı değerlendirdiğimiz için mutluyuz. Fasulye, pirinç, buğday ve susam ekiyoruz. 25 yıl önce köyümüzü boşalttık. Tekrar evlerimizin yapılması ve onarılmasını istiyoruz. Şehirlere de yaşamaya alışkın değiliz." diye konuştu.

Ali Seven de mahalledeki evlerin yeniden inşa edilmesi ya da onarılması taleplerinin olduğunu belirterek yetkililerden destek istedi.

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