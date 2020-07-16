Hakkari'nin terörden temizlenen mahallelerinde 25 yıl sonra tarım yapılıyor

Göreve başladıktan sonra bölgenin yol, elektrik, içme ve sulama suyu problemlerini çözdüklerini belirten Dündar, şunları ifade etti:

Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları ile huzur ve güven ortamının sağlandığı ilçede, 1995'te boşaltılan Dutluca ve Bey mahalleleri, çeyrek asır sonra yeniden yerleşime açıldı.

"Köy sakinlerinin tarlalarını değerlendirme talepleri vardı. Hızlı bir şekilde hem içme suyunu hallettik. Bu yıl da yol sorununu çözdük. Vatandaşlarımız 25 yıl aradan sonra tekrar tarlalarını ekmeye başladı. Çeltik, susam gibi ürünleri çiftçilerimiz rahatlıkla üretebiliyor. Geliştirdiğimiz 'Zap' markamızla ekim alanlarımızı oluşturduk. Çiftçilerimize bu ürünleri satın alma garantisi vererek kendilerini geliştirmelerini sağlıyoruz."

- "Yıllar sonra topraklarımıza kavuştuğumuz için mutluyuz"

Mahalle sakinlerinden Adalet Yılmaz ise sabah erken saatlerde mahalleye giderek tarlalarda çalıştıklarını, akşamları da ilçeye döndüklerini bildirerek, "İmece usulüyle birbirimize yardım ediyoruz. Yıllar sonra tarlalarımızı değerlendirdiğimiz için mutluyuz. Fasulye, pirinç, buğday ve susam ekiyoruz. 25 yıl önce köyümüzü boşalttık. Tekrar evlerimizin yapılması ve onarılmasını istiyoruz. Şehirlere de yaşamaya alışkın değiliz." diye konuştu.

Ali Seven de mahalledeki evlerin yeniden inşa edilmesi ya da onarılması taleplerinin olduğunu belirterek yetkililerden destek istedi.

