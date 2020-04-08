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Hakkari’ye 5 yıldız otel konforunda öğretmenevi

HAKKARİ HABERLERİ  | 08.04.2020 09:28 | Son Güncelleme

Hakkâri Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, yapımı tamamlanan 5 yıldızlı otel konforundaki modern öğretmenevi binasında incelmelerde bulundu.Vali Akbıyık, 7 katlı ve 152 yataklı öğretmenevi binasını gezerek yürütülen çalışmalar hakkında İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür ve ilgililerden bilgi aldı.

Hakkâri Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, yapımı tamamlanan 5 yıldızlı otel konforundaki modern öğretmenevi binasında incelmelerde bulundu.
Vali Akbıyık, 7 katlı ve 152 yataklı öğretmenevi binasını gezerek yürütülen çalışmalar hakkında İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür ve ilgililerden bilgi aldı. 64 çift kişilik oda, 12 suit oda, konferans salonu, çok amaçlı salonu ile hamamı bulunan ve 5 yıldızlı bir oteli aratmayan modern öğretmenevi binasının kısa zamanda hizmete açılması bekleniyor.

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