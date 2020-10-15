Hakkında arama kararı verilen FETÖ şüphelisi Çanakkale'de yakalandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çanakkale 2. Ağır Ceza Mahkemesince yürütülen soruşturma kapsamında "FETÖ/PDY üyesi olmak" suçundan hakkında arama kararı verilen A.K'nin, Çanakkale'de olduğu ihbarını aldı.
A.K, kaldığı eve Jandarma Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.