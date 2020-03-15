YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Haksız fiyat artışına cezai işlem uygulanacak

Haksız fiyat artışına cezai işlem uygulanacak

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 15.03.2020 14:20 | Son Güncelleme

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (Çerkezköy TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, yeni tip korona virüs (Kovid-19) sebebiyle ticari ürünlerde haksız fiyat artışı yapan işletmeler hakkında cezai işlem başlatılacağını söyledi.Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, yeni tip korona virüsle ilgili gelişmelerin ardından bazı ürünlerin fiyatlarında görülen artışlara karşı aldıkları tedbirler konusunda bilgi verdi.

Haksız fiyat artışına cezai işlem uygulanacak

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (Çerkezköy TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, yeni tip korona virüs (Kovid-19) sebebiyle ticari ürünlerde haksız fiyat artışı yapan işletmeler hakkında cezai işlem başlatılacağını söyledi.
Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, yeni tip korona virüsle ilgili gelişmelerin ardından bazı ürünlerin fiyatlarında görülen artışlara karşı aldıkları tedbirler konusunda bilgi verdi. Kozuva, “Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası olarak vatandaşlarımızı mağdur ederek bu tip bir artış yaptığı tespit edilen firmalar hakkında Odamız Disiplin Kuruluna sevk edilerek, haklarında 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Kanunu’nun 21, 43, 87 ve 93’üncü maddelerine dayanılarak hazırlanan ‘Oda ve Borsa üyelerine verilecek disiplin ve para cezaları ile Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu hakkında yönetmelik’ hükümleri çerçevesinde gerekli işlemlerin başlatılacağı ve bu haksızlıkları yapan firmalara hak ettikleri cezaları vereceğimizi kamuoyuna duyururuz” dedi.

“Sessiz kalmayacağız”
Kozuva, “Çerkezköy TSO olarak ürünlerinde haksız fiyat artışı yapan firmalara karşı disiplin mekanizmalarımızı çalıştıracağız. Herkes bilmeli ki böyle vahim bir durum karşısında vatandaşımızı mağdur edenlere karşı sessiz kalmayacağız” ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEROnu tanıyabildiniz mi?Onu tanıyabildiniz mi?
Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp... Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp...

En Çok Okunan Yerel Haberler

Balıkesir’de 25 aranan şahıs yakalandı

Balıkesir’de 25 aranan şahıs yakalandı

Yeni Cami dezenfekte edildi

Yeni Cami dezenfekte edildi

Alanya’da yol verme kavgası kanlı bitti

Alanya’da yol verme kavgası kanlı bitti

Antalyasporlu Sinan Gümüş'ten lig ve milli takım değerlendirmesi:

Antalyasporlu Sinan Gümüş'ten lig ve milli takım değerlendirmesi:

Konyaspor, galibiyet özlemini Fenerbahçe maçıyla giderdi

Konyaspor, galibiyet özlemini Fenerbahçe maçıyla giderdi

Şanlıurfa Valiliğinde "koronavirüs tedbirleri" toplantısı yapıldı

Şanlıurfa Valiliğinde "koronavirüs tedbirleri" toplantısı yapıldı

Tekirdağ Namaz Vakitleri 15 Mart Pazar

İmsak
05:50
Sabah
07:15
Öğle
13:24
İkindi
16:44
Akşam
19:23
Yatsı
20:42

Tekirdağ Nöbetçi Eczaneler15 Mart Pazar

Belgin Eczanesi
Cerkezkoy
Fatih Eczanesi
Corlu
Erez Eczanesi
Hayrabolu
Balcı Eczanesi
Kapakli
Kaya Eczanesi
Malkara
Şifa Eczanesi
Marmaraereglisi
Ülker Eczanesi
Suleymanpasa
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Şehidin hayrına pilav dağıtıldı

Şehidin hayrına pilav dağıtıldı

Para üstlerini kupona yazdı, büyük ikramiyeyi tek rakamla kaçırdı

Para üstlerini kupona yazdı, büyük ikramiyeyi tek rakamla kaçırdı

Çerkezköy TSO’da insan tanıma sanatı konuşuldu

Çerkezköy TSO’da insan tanıma sanatı konuşuldu

‘UMKE ile Afetlere Hazırlık’ projesi destek almaya hak kazandı

‘UMKE ile Afetlere Hazırlık’ projesi destek almaya hak kazandı

Tekirdağ Aydın Anadolu Lisesi Öğrencileri, Namık Kemal Üniversitesi’ni Ziyaret Etti

Tekirdağ Aydın Anadolu Lisesi Öğrencileri, Namık Kemal Üniversitesi’ni Ziyaret Etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.