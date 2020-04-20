Halfeti’de salgına karşı tedbirler devam ediyor

Korona virüs salgınını önlemeye yönelik tedbirler kapsamında hayata geçirilen seyahat kısıtlaması ve maske kullanımı kuralını ihlal edenlere cezai işlem uygulanıyor.

Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde şehir giriş çıkışında oluşturulan kontrol noktasından geçen tüm araçlardaki vatandaşların seyahat izin belgesi sorgulaması yapılıyor. Ateşleri ölçülen ve hastalık şüphesi bulunan vatandaşlar, sağlık kuruluşlarına yönlendiriliyor. Maskesiz dolaşma, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma kısıtlaması ile araç içerisinde sosyal mesafe kurallarına uymayanlara cezai işlem uygulayan kolluk kuvvetleri, Şanlıurfa Valiliği ve Halfeti Kaymakamlığınca temin edilen cerrahi maskeleri de vatandaşlara dağıtıyor. Sokağa çıkma kısıtlamaları ve salgın riskine karşı evde kal çağrılarının yapıldığı sakin şehir unvanlı Halfeti’de, turizm sezonu olmasına rağmen cadde ve sokaklar en hareketsiz günlerini yaşıyor. Halafeti’de yaşayan vatandaşların maske ihtiyacını karşılamak amacıyla Şanlıurfa Valiliğince temin edilen maskelere ilave olarak, Halk Eğitim Merkezindeki atölyelerde de maske üretimi aralıksız devam ediyor.

Sokağa çıkma kısıtlaması bulunan vatandaşların her türlü ihtiyacı için anında yetişen Vefa Sosyal Destek Grupları da Halfeti’de gönülleri fethediyor. Vatandaşların maaş, sosyal destek ödemeleri ve bankacılık işlemlerini evlerinde yapan görevliler, sosyal yardımlar kapsamında ise kayıtlı ailelere gıda ve hijyen paketleri ulaştırıyor.

