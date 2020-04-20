YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Halfeti’de salgına karşı tedbirler devam ediyor

Halfeti’de salgına karşı tedbirler devam ediyor

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 20.04.2020 09:34 | Son Güncelleme

Korona virüs salgınını önlemeye yönelik tedbirler kapsamında hayata geçirilen seyahat kısıtlaması ve maske kullanımı kuralını ihlal edenlere cezai işlem uygulanıyor.Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde şehir giriş çıkışında oluşturulan kontrol noktasından geçen tüm araçlardaki vatandaşların seyahat izin belgesi sorgulaması yapılıyor.

Korona virüs salgınını önlemeye yönelik tedbirler kapsamında hayata geçirilen seyahat kısıtlaması ve maske kullanımı kuralını ihlal edenlere cezai işlem uygulanıyor.
Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde şehir giriş çıkışında oluşturulan kontrol noktasından geçen tüm araçlardaki vatandaşların seyahat izin belgesi sorgulaması yapılıyor. Ateşleri ölçülen ve hastalık şüphesi bulunan vatandaşlar, sağlık kuruluşlarına yönlendiriliyor. Maskesiz dolaşma, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma kısıtlaması ile araç içerisinde sosyal mesafe kurallarına uymayanlara cezai işlem uygulayan kolluk kuvvetleri, Şanlıurfa Valiliği ve Halfeti Kaymakamlığınca temin edilen cerrahi maskeleri de vatandaşlara dağıtıyor. Sokağa çıkma kısıtlamaları ve salgın riskine karşı evde kal çağrılarının yapıldığı sakin şehir unvanlı Halfeti’de, turizm sezonu olmasına rağmen cadde ve sokaklar en hareketsiz günlerini yaşıyor. Halafeti’de yaşayan vatandaşların maske ihtiyacını karşılamak amacıyla Şanlıurfa Valiliğince temin edilen maskelere ilave olarak, Halk Eğitim Merkezindeki atölyelerde de maske üretimi aralıksız devam ediyor.
Sokağa çıkma kısıtlaması bulunan vatandaşların her türlü ihtiyacı için anında yetişen Vefa Sosyal Destek Grupları da Halfeti’de gönülleri fethediyor. Vatandaşların maaş, sosyal destek ödemeleri ve bankacılık işlemlerini evlerinde yapan görevliler, sosyal yardımlar kapsamında ise kayıtlı ailelere gıda ve hijyen paketleri ulaştırıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Yumruk yumruğa saldırı! Diskalifiye şoku Yumruk yumruğa saldırı! Diskalifiye şoku
TELABYAD SINIR KAPISINA ÖSO BAYRAĞI ASILDITELABYAD SINIR KAPISINA ÖSO BAYRAĞI ASILDI
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Gölcük’te evden çıkamayan çocuklar unutulmadı

Gölcük’te evden çıkamayan çocuklar unutulmadı

Ağrı Belediyesinden Sağlık Bakanlığına 400 bin maske desteği

Ağrı Belediyesinden Sağlık Bakanlığına 400 bin maske desteği

Belediye Başkanı’ndan sürpriz doğum günü

Belediye Başkanı’ndan sürpriz doğum günü

Hatay’da kontrolden çıkan otomobil takla attı

Hatay’da kontrolden çıkan otomobil takla attı

Kastamonu Belediyesi yaklaşık 65 bin maske dağıttı

Kastamonu Belediyesi yaklaşık 65 bin maske dağıttı

Büyükşehir Belediyesine ait tarım arazilerinde üretim başlıyor

Büyükşehir Belediyesine ait tarım arazilerinde üretim başlıyor

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 20 Nisan Pazartesi

İmsak
04:10
Sabah
05:37
Öğle
12:29
İkindi
16:11
Akşam
19:11
Yatsı
20:32

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler20 Nisan Pazartesi

Aktekin Eczanesi
Merkez
Aslı Eczanesi
Merkez
Filiz Eczanesi
Merkez
Kızılelma Eczanesi
Merkez
Halfeti Eczanesi
Halfeti
Gökçen Eczanesi
Harran
Arya Eczanesi
Siverek
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Suruç’ta korona virüse karşı önlem devam ediyor

Suruç’ta korona virüse karşı önlem devam ediyor

Şanlıurfa’da “osmanlı Dönemi Halep Vilayet Meclisleri” Konferansı

Şanlıurfa’da “osmanlı Dönemi Halep Vilayet Meclisleri” Konferansı

Urfa’nın eski mahalle isimleri

Urfa’nın eski mahalle isimleri

Şanlıurfa’da tango…

Şanlıurfa’da tango…

Türkmen köyleri sandığa gitmedi

Türkmen köyleri sandığa gitmedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.