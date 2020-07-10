Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde korona virüs salgını nedeniyle 3 ay sonra halı sahada halk toplantısı yapıldı. Sosyal mesafe kuralına uyularak yapılan toplantıda ilçede yapılması planlanan projeler tanıtıldı.

Beytüşşebap’ta korona virüs salgını nedeni ile bir süre ara verilen halk toplantıları yeniden yapılmaya başlandı. Bir halı sahada sosyal mesafeye uygun şekilde toplanan vatandaşlara ilçede yapılması planlanan projeler tanıtıldı. Halı sahaya giren katılımcılara maske ve kolonya dağıtıldı. Burada konuşan Beytüşşebap Kaymakamı İsmail Pendik, yapılmış ve yapılacak olan projeleri anlattı. Uzun aradan sonra tekrar bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Kaymakam Pendik, "Biz bu ilçe istişare toplantılarını her ay yapıyorduk ama virüs çıktığından beri yapmadık. 3 ay sonra ilk defa yaptık. Bu toplantılar ilçemiz için çok önemli. Ortak sorunlarımıza ortak çözümler getiriyoruz. Bundan sonra temizlik maske ve mesafe kuralına uyularak yapılacak. İçişleri Bakanlığımız açık alanlarda toplantı yapılabilir dedi. Biz de tüm yayla yollarımızı açtık çalışmalarımız devam ediyor. İlçede yapılmış ve yapılacak olan çalışmalarımızı halkımızla paylaştık" dedi.

