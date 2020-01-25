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Halıcılar depremzedelere yardıma hazır

GAZİANTEP HABERLERİ  | 25.01.2020 10:53 | Son Güncelleme

Merkez üssü Elazığ olan ve bölgede bir çok kentte hissedilen 6.8 şiddetindeki deprem sonrası yaşamlarını kaybeden vatandaşlara başsağlığı dileklerinde bulunan TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan “Ülke ve millet olarak acıyı yüreğimizde hissediyoruz.

Halıcılar depremzedelere yardıma hazır

Merkez üssü Elazığ olan ve bölgede bir çok kentte hissedilen 6.8 şiddetindeki deprem sonrası yaşamlarını kaybeden vatandaşlara başsağlığı dileklerinde bulunan TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan “Ülke ve millet olarak acıyı yüreğimizde hissediyoruz. Yaşamını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz” dedi.
TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan Elazığ’da yaşanan deprem sonrası yaptığı değerlendirmede her türlü yardıma hazır olduklarını ifade ederek “Merkez üssü Elazığ olan Kilis’ten Samsun’a Irak’tan Suriye’ye kadar çok büyük bir bölgede hissedilen deprem sonrası ülke olarak büyük bir acı yaşıyoruz. Acılarımızı dindirmek, halen enkaz altında olduğu tahmin edilen vatandaşlarımızın acilen kurtarılması, depremden etkilenen vatandaşlarımız içinde gerekli her türlü desteği vermeye hazırız. Milletimizin başı sağ olsun. Yaşanan acı olaylar hepimizin ortak acısıdır. Gerek şahsım gerekse sektörümüz üzerimize düşenleri yapmaya hazırız. Konuyla ilgili yetkili kurumlarla temas halindeyiz. Böylesi büyük acıların yaşanmamasını temenni ediyor, deprem sonrası enkaz altında kalarak yaşamlarını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyoruz” diye konuştu.

Halıcılar depremzedelere yardıma hazır

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