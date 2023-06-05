Haliç'te dalgıçlar dip temizliği yaptı

Fatih Belediyesince, "Türkiye Çevre Haftası" kapsamında düzenlenen etkinlikte, İHH İnsani Yardım Vakfı Arama Kurtarma ekibinde yer alan 4 dalgıç Haliç'e girerek, deniz dibindeki atıkları topladı.

Fatih Belediyesi Arama Kurtarma ekiplerince çevre eğitimi verilen öğrencilerin de katıldığı etkinlikte, dalgıçlar deniz dibinden yangın tüpü, şemsiye, el arabası, plastik ürünler, cam şişe ve sandalye parçaları gibi atıkları çıkardı.

Etkinlikle ilgili basın mensuplarına konuşan Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, çevre konusunda farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Turan, 10-15 dakikalık dalışta bile denizi kirleten çoğu materyalin çıkarıldığını belirterek, "Amacımız bu farkındalığın bu yaşlardan başlayarak topluma mal olması. Haliç kenarında bu mesajı vermeyi kıymetli buluyorum. Çevre konusunda inşallah yavrularımız, gelecek nesiller daha bilinçli olacaktır. Bütün toplumu çevre konusunda duyarlı olmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ergün Turan, daha sonra Kara Surları Millet Bahçesi'nde öğrencilerin atık malzemelerden yaptığı ürünlerin yer aldığı stantları gezdi. Turan, millet bahçesinde 600 öğrenciyle birlikte fidan dikimi de gerçekleştirdi.

