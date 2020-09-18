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Halıdere ve Ulaşlı’ya KOBİS istasyonu kuruldu

KOCAELİ HABERLERİ  | 18.09.2020 14:00 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve 12 ilçede hizmet veren Kocaeli Akıllı Bisiklet Sistemi’ne (KOBİS) Halıdere ve Ulaşlı istasyonları da eklendi.Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin 2014 yılında faaliyete geçirdiği KOBİS projesi 12 ilçede hizmet veriyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve 12 ilçede hizmet veren Kocaeli Akıllı Bisiklet Sistemi’ne (KOBİS) Halıdere ve Ulaşlı istasyonları da eklendi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin 2014 yılında faaliyete geçirdiği KOBİS projesi 12 ilçede hizmet veriyor. 520 akıllı bisikletten oluşan KOBİS, her geçen gün büyümeye devam ediyor. Vatandaşların sıklıkla kullandığı KOBİS’e 2 yeni istasyon eklendi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından Gölcük ilçesi Halıdere ve Ulaşlı mevkilerine 9 park üniteli istasyonlar eklendi. Kent içi erişimi kolaylaştırmak, toplu taşıma sistemlerini besleyici nitelikte ara imkanlar oluşturmak, çevresel ve sürdürülebilir bir ulaşım aracının kullanılmasını özendirmek için kurulan KOBİS’in istasyon sayısı Halıdere ve Ulaşlı’ya eklenenlerle 73’e ulaştı.
KOBİS, üye kartı, Kentkart ve kredi kartı olmak üzere 3 farklı şekilde hizmet veriyor. Akıllı bisiklet sistemini Kentkart ile kullanmak isteyen bisiklet severler, kiralama kioskundan ‘Bisiklet kirala’ butonunu tıklayarak adımları tamamlaması, sonrasında da sistemin verdiği 4 haneli şifreyi kullanarak bisiklet kiralayabiliyor. Fuar içinde bulunan Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığındaki Seyahat Kartları bürosuna başvuran bisiklet severler, üyelik sözleşmesini imzaladıktan sonra aldıkları üye kartları ile istedikleri her istasyondaki park ünitesinden bisiklet kiralayabiliyor.

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