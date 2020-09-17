İstanbul Tuzla'da komşusu Hüseyin Meriç'i (67) darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan ve serbest bırakılan şarkıcı Halil Sezai (41), savcılığın talimatı üzerine ifade vermek için Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne polis eşliğinde getirildi. Şarkıcı, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.

Halil Sezai’nin ifadesinde darbettiğini kabul ettiği ve sopayı eline şaka amaçlı aldığını söylediği öğrenildi. Tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Halil Sezai "silahla kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

İFADESİ BELLİ OLDU

Halil Sezai savcılık ifadesinde Hüseyin Meriç'i yaklaşık 2 yıldır tanıdığını belirterek "Geçmişte Hüseyin Bey'le defalarca yemek yiyip vakit geçirmişizdir. Daha sonra bu samimiyetimize güvenerek çekim için bu villayı kullanabileceğimizi düşündüm. Hüseyin Meriç ile görüşmeye gelirken sevdiği bir çiçeği aldım." dedi.

"SİNİRLE KENDİSİNE BİRKAÇ DEFA VURDUM"

İfadesinde, "Hüseyin Bey ile samimiyetimize istinaden bu odun parçasını şaka amacı ile kendisine uzattım" şeklinde beyanda bulunan Sezai, şu şekilde devam etti: Bahçedeki tartışmamızda ben kesinlikle Hüseyin Bey'in ikametinin içine girmedim. Tüm tartışma villanın ortak müştemilatında gerçekleşmiştir. Daha sonra Hüseyin Bey sokakta küfürlerine ve tehditlerine devam edince bir anlık sinirle kendisine birkaç defa vurdum. Ben de o sırada kendisine küfür etmiş olabilirim. Şahsa bu sırada 'Ezan mı okuyorsun sen? Ezan okumak sana mı kaldı' şeklindeki söylemim olayla veya dini değerlerle hiçbir alakası yoktur."