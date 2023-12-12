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Halil Umut Meler'e çirkin saldırı sonrası hakemler maçlara çıkacak mı? Yeni gelişme, kararlarını açıkladılar

12.12.2023 14:49 | Son Güncelleme:
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Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın Halil Umut Meler'e saldırması Türkiye ve dünyada gündem oldu. Saldırıyla ilgili peş peşe açıklamalar gelirken Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tutuklandı. Olay sonrası hakemlerin maça çıkıp çıkmayacağı merak konusu olmuştu. Son gelen bilgilere göre hakemlerin radikal ve keskin kararlar alınmadığı sürece maçlara çıkmayacağı belirtildi.

Hakem Halil Umut Meler'e Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tarafından gerçekleştirilen çirkin saldırının yankıları sürüyor. Olay sonrası Süper Lig hakemleri, ortak bir açıklamada bulunmuştu.

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HAKEMLERDEN AÇIKLAMA

Arda kardeşler, "Dün akşam yaşananları herkes gördü. Söyleyecek hiçbir şeyimiz yok. Meler'in yanındayız. Bundan sonra kendisi sağlığına kavuştuğunda tüm hakemler bir araya gelerek geleceğimiz ile ilgili vereceğimiz kararı herkese açıklayacağız." ifadelerini kullanmıştı

Mete Kalkavan ise "Sürdürülemez ortamın çözümü için özellikle takipçisi ve mücadelecisi olacağız" demişti.

Hakemlerden ortak bildiri: Yanındayız! Hakemlerden ortak bildiri: Yanındayız!

"MAÇLARA ÇIKMAYACAĞIZ"

beIN Sports'a göre Süper Lig hakemleri, "Radikal ve keskin kararlar alınmadığı sürece maçlara çıkmayacağız, gerekirse yabancı hakemler yönetsin" görüşünde birleşti.

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