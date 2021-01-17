Haliliye Belediyesinden Kazancı Bedih’e özel klip

Haliliye Belediyesi, Kazancı Bedih olarak tanınan ünlü gazelhan Bedih Yoluk’un vefatının 17’nci yıl dönümü dolayısıyla hayatını anlatan bir klip yayınladı.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, sanat tarihine damga vurmuş Şanlıurfalı sanatçıların isimlerini yaşattığı “Değerlerimiz” konulu video çalışmalarına devam ediyor. Yürütülen video çalışmalarında Şanlıurfalı ünlü gazelhan Kazancı Bedih de unutulmadı. 19 Ocak 2004 yılında eşiyle birlikte vefat eden Kazancı Bedih için vefatının 17’nci yıl dönümü için hayatını anlatan bir klip hazırladı. Doğumundan, ölümüne kadar tüm yaşam serüveninin anlatıldığı klipte, Kazancı Bedih’in ünlü olma hikayesi de yer aldı. Kendine has üslubuyla gazelleri okumasından dolayı kendisine “Pir” lakabı verilen Kazancı Bedih’in yer aldığı filmdeki sahnesi yayınlanan klipte yer aldı.

Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ta, Kazancı Bedih’in hayatını anlatan kliple ilgili yaptığı yazılı açıklamada, “Şanlıurfa’mızın ünlü gazelhanlarından Kazancı Bedih ve değerli eşini, vefatının 17’nci sene-i devriyesinde rahmet ve minnetle anıyorum. Kazancı Bedih, Şanlıurfa’mız için çok büyük bir değer” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından “Değerlerimiz” başlıklı hazırlanan videolarla, Şair Nabi, Şair Abdi, Mukim Tahir, Hamza Şenses (Kel Hamza), Bakır Yurtseven (Bekçi Bakır), Tenekeci Mahmut, Yılmaz Kayral (Urfalı Babe) ve Hüseyin Peyda’nın yaşam öyküleri yayınlandı. Vatandaşlar, yayınlanan videolara Haliliye Belediyesinin resmi internet sitesindeki Kültür Sanat bölümü altındaki Değerlerimiz başlığı altına ulaşabilir.



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