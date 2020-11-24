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Haliliye Belediyesinden vatandaşlara kolaylık

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 24.11.2020 16:49 | Son Güncelleme

Haliliye Belediyesi, gayrimenkul satışlarında vatandaşların hizmetlere daha rahat ulaşabilmesi için Haliliye İlçe Tapu Müdürlüğü binasında Emlak ve Gelirler Birimi kurarak, hizmete sundu.Mali Hizmetler Müdürlüğü, vatandaşların tapu işlemlerinde ihtiyaç duyacağı belgelere daha rahat ulaşmalarını ve varsa tahakkuk edilmiş borçlarını ödemelerini sağlamak amacıyla Haliliye İlçe Tapu Müdürlüğünde birim kurdu.

Haliliye Belediyesi, gayrimenkul satışlarında vatandaşların hizmetlere daha rahat ulaşabilmesi için Haliliye İlçe Tapu Müdürlüğü binasında Emlak ve Gelirler Birimi kurarak, hizmete sundu.
Mali Hizmetler Müdürlüğü, vatandaşların tapu işlemlerinde ihtiyaç duyacağı belgelere daha rahat ulaşmalarını ve varsa tahakkuk edilmiş borçlarını ödemelerini sağlamak amacıyla Haliliye İlçe Tapu Müdürlüğünde birim kurdu. Emlak ve Gelirler Biriminde görevlendirilen personeller, vatandaşların emlak değeri, tahsilat ve emlak beyanı gibi işlemlerini gerçekleştiriyor.
Tapu işlemleri sırasında satışa hazır gayrimenkuller için başlatılan hizmet, vatandaşlar için büyük bir kolaylık sağlamış oldu.

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