Haliliye Belediyespor, Bursa’da 3 puanın sahibi oldu

AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Haliliye Belediyespor, Bursa deplasmanında karşılaştığı Bursa Büyükşehir Belediyespor’u 3-1 mağlup ederek, 3 puanın sahibi oldu.

Kovid-19 nedeniyle tehir edilen ligin 6’ncı hafta müsabakası Bursa Büyükşehir Belediyespor, Haliliye Belediyespor karşılaşması Cengiz Göllü Spor Salonunda oynandı. Başantrenör Aykut Lale yönetimindeki Haliliye Belediyespor, ilk setini 25-22 kazandığı maçın ikinci setinde ise 25-21’lik skorla seti rakibine kaptırdı. Karşılaşmanın üçüncü setini 34-32 alarak durumu 2-1’e taşıyan Haliliye Belediyespor, dördüncü seti de 25-18 alıp, karşılaşmayı 3-1 kazanan taraf oldu.

Aldığı 5’inci galibiyetle puanını 13’e çıkaran Haliliye Belediyespor, ligin 20’nci haftasında 8 Aralık 2020 Çarşamba günü Bingöl deplasmanında Solhanspor ile karşılaşacak.

