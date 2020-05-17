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Haliliye Belediyesi çalışmalarını sürdürüyor

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 17.05.2020 15:56 | Son Güncelleme

Haliliye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, merkez ve kırsal mahallelerde çalışmalarına devam ediyor.Ekipler daha önce Yeniköy Mahallesinde başlatılan ve sona doğru gelinen kilitli beton parke döşeme çalışmasını Şeyçoban Mahallesinde de başlattı.

Haliliye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, merkez ve kırsal mahallelerde çalışmalarına devam ediyor.
Ekipler daha önce Yeniköy Mahallesinde başlatılan ve sona doğru gelinen kilitli beton parke döşeme çalışmasını Şeyçoban Mahallesinde de başlattı. Ekipler Ramazan Ayı nedeniyle iftar saatleri sonrası mahallede başlattıkları çalışmayı sabah saatlerine kadar sürdürüyor. Ekipler mahallede tıkanan su giderlerini açıp boru da döşüyor. Belediye tarafından yapılan hizmetler vatandaşların takdirini toplamaya devam ediyor.
Şeyhçoban Mahalle Muhtarı Cuma Çoban, “Çalışmalarımız iki günden beridir devam ediyor. Belediyemiz mahallemize hızlı bir şekilde çalışmaları başlattı. Daha önce çok hizmet noktasında geri kalmış bir mahalleydik. Bu hizmetlerinden dolayı Belediye Başkanımız Mehmet Canpolat’a çok teşekkür ettik”
Fen İşleri ekipler ilçe merkezinde de Bahçelievler, Devteşti, Osmangazi, Bağlarbaşı ve Ahmet Yesevi mahallelerinde deforme olmuş parkelerin değişimi ve kaldırımlarda bakım ve onarım işlemlerini sürdürüyor.

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