YURTHABER
  4. Haliliye eğitime destek olmaya devam ediyor

Haliliye eğitime destek olmaya devam ediyor

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 06.01.2020 16:53 | Son Güncelleme

Haliliye Belediyesi bünyesinde hizmet veren eğitim ve gençlik merkezleri lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilerin ders çalışma adresi oldu.Yürüttüğü faaliyetlerle temel belediyeciliğin yanı sıra sosyal belediyecilik anlamında da vatandaşlara en iyi şekilde hizmet veren Haliliye Belediyesi, bu kapsamda Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde bulunan Recep Tayyip Erdoğan Kültür ve Bahçelievler Eğitim ve Gençlik Merkezleri ile eğitime destek olmaya devam ediyor.Merkezlerde bulunan kütüphanelerde lise ve üniversiteye hazırlanan öğrencilere rahat bir ortam sunulurken, öğrenciler ayrıca diledikleri kitapları alıp okuma fırsatı bulabiliyor.

Haliliye Belediyesi bünyesinde hizmet veren eğitim ve gençlik merkezleri lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilerin ders çalışma adresi oldu.
Yürüttüğü faaliyetlerle temel belediyeciliğin yanı sıra sosyal belediyecilik anlamında da vatandaşlara en iyi şekilde hizmet veren Haliliye Belediyesi, bu kapsamda Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde bulunan Recep Tayyip Erdoğan Kültür ve Bahçelievler Eğitim ve Gençlik Merkezleri ile eğitime destek olmaya devam ediyor.
Merkezlerde bulunan kütüphanelerde lise ve üniversiteye hazırlanan öğrencilere rahat bir ortam sunulurken, öğrenciler ayrıca diledikleri kitapları alıp okuma fırsatı bulabiliyor. Öğrencilerin tamamen ücretsiz yararlandığı eğitim merkezlerinde temizlik ve güvenlik konuları da ön planda tutuluyor.
Öğrenciler Haliliye Belediyesi tarafından sunulan hizmetten dolayı memnun olduklarını belirterek, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a teşekkür ettiler.
Kütüphaneler, 08.00 - 20.00 saatleri arasında ders çalışmak isteyen öğrencilere hizmet veriyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü modelden şok itiraf: 10 yıl önce... Ünlü modelden şok itiraf: 10 yıl önce...
Üniversiteler HARRANYÖS sonuçlarıyla öğrencilerini seçecekÜniversiteler HARRANYÖS sonuçlarıyla öğrencilerini seçecek
Karaköprü’ye yeni temizlik aracıKaraköprü’ye yeni temizlik aracı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bir ilde alarma geçildi! Kriz masası kuruldu

Bir ilde alarma geçildi! Kriz masası kuruldu

Meteorolojiden 5 il için yeni yağış dalgası uyarısı

Meteorolojiden 5 il için yeni yağış dalgası uyarısı

Şehit Fethi Sekin, Bağcılar'da anıldı

Şehit Fethi Sekin, Bağcılar'da anıldı

Çetin: "250 bin kişinin yaşayacağı örnek kent kuracağız"

Çetin: "250 bin kişinin yaşayacağı örnek kent kuracağız"

Eskişehir beyaz örtü ile uyandı

Eskişehir beyaz örtü ile uyandı

MHP Milletvekillerinden MHP Erzurum İl Başkanı Karataş’a ziyaret

MHP Milletvekillerinden MHP Erzurum İl Başkanı Karataş’a ziyaret

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 6 Ocak Pazartesi

İmsak
06:06
Sabah
07:32
Öğle
12:35
İkindi
15:07
Akşam
17:29
Yatsı
18:49

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler 6 Ocak Pazartesi

Akın Eczanesi
Merkez
Bekir Doğan Eczanesi
Merkez
Ramiz Eczanesi
Merkez
Sueda Eczanesi
Merkez
Sümeyye Eczanesi
Merkez
Demirkol Eczanesi
Akcakale
Korkmaz Eczanesi
Birecik
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Eyyübiye’de kaçak ve izinsiz deve kesimi yapan iş yeri mühürlendi

Eyyübiye’de kaçak ve izinsiz deve kesimi yapan iş yeri mühürlendi

Şanlıurfa’da 11 Nisan çalıştayı düzenlendi

Şanlıurfa’da 11 Nisan çalıştayı düzenlendi

FETÖ'nün "adalet yapılanması"na Şanlıurfa merkezli operasyon: 14 gözaltı

FETÖ'nün "adalet yapılanması"na Şanlıurfa merkezli operasyon: 14 gözaltı

Şanlıurfa Piazza’da Rafadan Tayfa Göbeklitepe Galası

Şanlıurfa Piazza’da Rafadan Tayfa Göbeklitepe Galası

Urfa erkeğinin özellikleri

Urfa erkeğinin özellikleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.