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Haliliye kırsalında kilitli parke çalışmaları devam ediyor

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 08.09.2020 17:31 | Son Güncelleme

Haliliye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, ilçe genelinde çalışmalarına devam ediyor.

Haliliye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, ilçe genelinde çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, kırsal Göktepe Mahallesinde başlattığı parke döşeme çalışmasını sürdürürken, Gülveren Mahallesinde de parke döşeme işlemlerini tamamlayarak yenilenmiş sokakları vatandaşların hizmetine sundu.
Haliliye Belediyesi, pandemi ile mücadeleyi aralıksız sürdürürken, vatandaşa hizmet götürmeyi de aksatmıyor. Bu kapsamda Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatları doğrultusunda Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler ilçe genelinde birçok çalışma yürütüyor. Kırsalda stabilize ve asfaltlama çalışmaları devam ederken diğer tarafından parke döşemesi ile mahallelerin çehresi değişmeye devam ediyor. Bu çerçevede Fen İşleri ekipleri son olarak Göktepe Mahallesinde başlattığı parke döşeme çalışmasını sürdürürken, Gülveren Mahallesinde de parke döşeme işlemlerini tamamlayarak yenilenmiş sokakları vatandaşların hizmetine sundu.
Vatandaşlara sunulan hizmetler takdir toplamaya devam ederken, Göktepe mahalle sakinleri belediyenin çalışmalarından memnun olduklarını belirterek, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ve ekiplerine teşekkür etti.

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