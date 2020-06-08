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Haliliye kırsalında yol çalışmaları sürüyor

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 08.06.2020 17:35 | Son Güncelleme

Haliliye Belediyesi, kırsalda başlattığı yol yapım atağını sürdürüyor.Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatları doğrultusunda fen işleri müdürlüğü, merkez ve kırsal mahallelerde yol yapım çalışmalarına devam ediyor.

Haliliye kırsalında yol çalışmaları sürüyor

Haliliye Belediyesi, kırsalda başlattığı yol yapım atağını sürdürüyor.
Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatları doğrultusunda fen işleri müdürlüğü, merkez ve kırsal mahallelerde yol yapım çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, kırsal mahalle Güçlü’de başlattıkları stabilize yol yapım çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri ekipleri Güçlü Mahallesinde mahalle içi yolların yapımını tamamlayıp vatandaşların hizmetine sunmaya hedefliyor. Bu doğrultuda Güçlü mahalle sakinleri Haliliye Belediyesinin sunduğu hizmetlerden memnun olduklarını belirterek Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a teşekkür etti.

Haliliye kırsalında yol çalışmaları sürüyor

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