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Haliliye zabıta ekiplerinden kapsamlı denetim

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 17.09.2020 18:51 | Son Güncelleme

Haliliye’de zabıta ekipleri, ilçe genelinde başlattığı hijyen, maske, sosyal mesafe ve ruhsat denetimlerini sürdürüyor.Covid-19 salgını sonrası rutin denetimlerine ek olarak sosyal mesafe, maske ve hijyen denetimlerini de arttıran Haliliye Belediyesi Zabıta ekipleri günün farklı saatlerinde denetimlerine devam ediyor.

Haliliye’de zabıta ekipleri, ilçe genelinde başlattığı hijyen, maske, sosyal mesafe ve ruhsat denetimlerini sürdürüyor.
Covid-19 salgını sonrası rutin denetimlerine ek olarak sosyal mesafe, maske ve hijyen denetimlerini de arttıran Haliliye Belediyesi Zabıta ekipleri günün farklı saatlerinde denetimlerine devam ediyor. İlçe genelinde bulunan pastane, market, güzellik salonu ve kafeteryada denetim yapan ekipler tespit ettikleri olumsuzluklara cezai işlem uyguluyor. Denetimlere ek olarak iş yerlerinde vatandaşları hijyen, maske ve sosyal mesafe konularında da bilgilendirdi. Ekipler gıda üretimi yapan iş yerlerinde, ürünlerin el değmeden eldiven ile tüketiciye ulaşması gerektiğini vurguladı. Son alınan Covid-19 ile mücadele kararları ile denetimlerini artırdıklarını belirten zabıta ekipleri, iş yerlerinde oturma düzenin nasıl olması gerektiği ile ilgili uyarılarda bulundu. Ekipler, kafeterya işletmecilerine kapanış saatlerine riayet etmeleri gerektiğini aksi takdirde yaptırımların olacağını ifade etti. Özellikle iş yerlerine maskesiz girilmemesi ve girişte muhakkak el dezenfektanın bulunması gerektiğini aktaran ekipler, güzellik salonlarındaki arkadaşların muhakkak maske takmalarını ve tek kullanımlık ürünler kullanması gerektiğini dile getirdi.

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