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Haliliye zabıtasından marketlere uyarı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 25.03.2020 13:42 | Son Güncelleme

Haliliye Belediyesi zabıta ekipleri, İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge doğrultusunda ilçede bulunan tüm marketleri kurallara uymaları yönünde uyardı.Haliliye Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan ölümcül korona virüs salgınından korunma tedbirleri kapsamında çalışmalarını yürütüyor.

Haliliye zabıtasından marketlere uyarı

Haliliye Belediyesi zabıta ekipleri, İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge doğrultusunda ilçede bulunan tüm marketleri kurallara uymaları yönünde uyardı.
Haliliye Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan ölümcül korona virüs salgınından korunma tedbirleri kapsamında çalışmalarını yürütüyor. Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatları doğrultusunda ekipler geceli gündüzlü çalışmaya devam ediyor. Son olarak İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgede iş yerlerinin 09.00 ile 21.00 saatleri arasında açık olabileceğini diğer saatlerde de kapalı olmasını öngörmüştü. Genelgenin yayımlanmasının hemen ardından harekete geçen zabıta ekipleri ilçe genelinde bulunan tüm marketleri geceli gündüzlü denetledi. Ekipler iş yeri sahiplerini bakanlığın belirlediği saatlere riayet etmeleri konusunda uyararak, uymayanlara ceza işleminin uygulanacağı yönünde bildirimde bulundu.
Öte yandan zabıta ekipleri hastaneye gitme zorunluluğu olan emekli bir öğretmeni hastaneye götürerek işlemleri sonrası tekrar evine bıraktı. Emekli öğretmen verilen hizmetten dolayı emeği geçen herkese teşekkür etti.

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