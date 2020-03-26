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Haliliye’de dezenfekte çalışmaları

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 26.03.2020 16:53 | Son Güncelleme

Haliliye’de korona virüs salgınına karşı korunma tedbirleri kapsamında başlatılan dezenfekte çalışmaları devam ediyor.Haliliye Belediyesi, korona virüs salgınından korunma tedbirleri kapsamında çalışmalarını yürütüyor.

Haliliye’de korona virüs salgınına karşı korunma tedbirleri kapsamında başlatılan dezenfekte çalışmaları devam ediyor.
Haliliye Belediyesi, korona virüs salgınından korunma tedbirleri kapsamında çalışmalarını yürütüyor. Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatları doğrultusunda temizlik işleri müdürlüğü ekipleri, merkez ve kırsal mahallelerde dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler bu kapsamda ilçe genelinde bulunan ana arterlerde köpüklü su ile yıkayarak dezenfekte ediyor.
Yürütülen çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Haliliye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Behzat Badıllı, “Haliliye Belediyesi olarak Atatürk Bulvarında tüm kaldırımlarımızı, yollarımızı, caddelerimizi köpüklü su ile yıkıyoruz. Belediye Başkanımız Mehmet Canpolat’ın talimatları doğrultusunda merkez ve kırsal mahallelerimizde durmadan, yorulmadan yıkama ve dezenfekte çalışmalarımız devam etmektedir. Siz vatandaşlarımızdan tek ricamız bu süreçte salgının devam ettiği süre boyunca evlerinizde kalmanızdır” diye konuştu.
Vatandaşlar da Haliliye Belediyesi tarafından yapılan çalışmalardan memnun olduklarını belirterek, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat teşekkür etti.

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