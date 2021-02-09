YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Haliliye’de hizmetler gönüllere dokunuyor

Haliliye’de hizmetler gönüllere dokunuyor

09.02.2021 13:44 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın “gönüllere dokunuyoruz” sloganıyla yürütülen Evde Bakım Hizmeti, 438 ailenin yüzünün güldürüyor.Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, “Dayanışmanın ve paylaşmanın kalbi Haliliye” şiarıyla gönüllere dokunan hizmetlerini devam ettiriyor.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın “gönüllere dokunuyoruz” sloganıyla yürütülen Evde Bakım Hizmeti, 438 ailenin yüzünün güldürüyor.
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, “Dayanışmanın ve paylaşmanın kalbi Haliliye” şiarıyla gönüllere dokunan hizmetlerini devam ettiriyor. Bu kapsamda bakıma muhtaç vatandaşlar için başlatılan Evde Bakım Hizmeti de, yaşlıların yüzünü güldürmeyi sürdürüyor. Ailelerin başvuruları sonucunda yapılan incelemeye göre 438 ailenin başvuruları kabul edildi. Evde bakım hizmetinde görevli personeller, ailelerin evlerini Korona virüs salgını tedbirleri göz önünde bulundurarak ziyaret ediyor. Evi köşe bucak temizleyen ekipler, ailelerin de kişisel bakımlarını eksik etmiyor.
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Evde Bakım Hizmetine başvuruların devam ettiği ifade edilirken, yapılan başvurular neticesinde inceleme komisyonu tarafından ailelerin evleri ziyaret edileceği de kaydedildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Makam odasında olay yaratan görüntü! Tepkilerden sonra açıklama geldi Makam odasında olay yaratan görüntü! Tepkilerden sonra açıklama geldi
TELABYAD SINIR KAPISINA ÖSO BAYRAĞI ASILDITELABYAD SINIR KAPISINA ÖSO BAYRAĞI ASILDI
1/

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 9 Şubat Salı

İmsak
05:52
Sabah
07:13
Öğle
12:44
İkindi
15:39
Akşam
18:05
Yatsı
19:21

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler 9 Şubat Salı

Elçi Eczanesi
Haliliye
Esentepe Eczanesi
Haliliye
Haşimiye Eczanesi
Haliliye
Çadırcı Eczanesi
Eyyubiye
Harmancı Eczanesi
Karakopru
Demirkol Eczanesi
Akcakale
Ümit Eczanesi
Birecik
Tümünü Göster
Şanlıurfa ECZANELER
Şanlıurfa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

12 bin adet zeytin filesine el konuldu

12 bin adet zeytin filesine el konuldu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kısıtlamada zorlu kış şartlarındaki hayvanlar unutulmadı

Kısıtlamada zorlu kış şartlarındaki hayvanlar unutulmadı

Bursalı gazeteci Türkan Genç kansere yenik düştü

Bursalı gazeteci Türkan Genç kansere yenik düştü

Şanlıurfaspor Amedspor’u 2 - 1 yendi

Şanlıurfaspor Amedspor’u 2 - 1 yendi

Diğer Haberler

Suruç'taki canlı bomba saldırısı davasına devam edildi

Suruç'taki canlı bomba saldırısı davasına devam edildi

Karaköprü kırsalı çamurdan kurtarılıyor

Karaköprü kırsalı çamurdan kurtarılıyor

Ceylanpınar’daki Antep Deresi sorununa kalıcı çözüm

Ceylanpınar’daki Antep Deresi sorununa kalıcı çözüm

Haliliye kırsalında okullar dezenfekte ediliyor

Haliliye kırsalında okullar dezenfekte ediliyor

Akçakale’de beton bariyerler kaldırılıyor

Akçakale’de beton bariyerler kaldırılıyor

Şanlıurfa’da gençlere yönelik yatırımlar sürüyor

Şanlıurfa’da gençlere yönelik yatırımlar sürüyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.