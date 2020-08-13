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Haliliye’de kaldırım işgali ve pazar denetimi

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 13.08.2020 11:52 | Son Güncelleme

Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde denetimlerini sürdürüyor.Bu çerçevede Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatlarıyla Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını korunması doğrultusunda denetimlerine aralıksız devam ediyor.

Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde denetimlerini sürdürüyor.
Bu çerçevede Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatlarıyla Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını korunması doğrultusunda denetimlerine aralıksız devam ediyor. Ekipler son olarak mahallelerde kaldırım işgallerini ve semt pazarlarını denetledi. Ekipler ilk olarak Bahçelievler bölgesinde bulunan cadde ce sokaklarda kaldırım işgali denetimleri gerçekleştirdi. Kurallara uymayan vatandaşlara ekiplerce uyarıldı.
Öte yandan semt pazarlarında da denetimler yapan ekipler, pazar yerlerinde esnaf ve alışverişe gelen vatandaşları maske takma, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyma yönünde uyardı. Alışverişte maske takmayan veya yanlış takan esnaf ve vatandaşlar da uyarıldı. Denetimlerde ekiplere Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Ağcan ve birim amirleri de eşlik etti.

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