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Haliliye’de korona virüs önlemleri

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 23.04.2020 15:12 | Son Güncelleme

Haliliye Belediyesi, Korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadelede 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı da kapsayan 4 günlük sokağa çıkma yasağında da yıkama ve dezenfekte faaliyetlerine devam edecek.Haliliye Belediyesi Korona virüs (Covid-19) salgınından korunma tedbirleri kapsamında yürüttüğü faaliyetlerini İçişleri Bakanlığın tarafından ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağında da sürdürüyor.

Haliliye’de korona virüs önlemleri

Haliliye Belediyesi, Korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadelede 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı da kapsayan 4 günlük sokağa çıkma yasağında da yıkama ve dezenfekte faaliyetlerine devam edecek.
Haliliye Belediyesi Korona virüs (Covid-19) salgınından korunma tedbirleri kapsamında yürüttüğü faaliyetlerini İçişleri Bakanlığın tarafından ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağında da sürdürüyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na denk gelen yasağın ilk gününde temizlik işleri müdürlüğüne bağlı ekipler, Atatürk, Karşıyaka ve Bahçelievler ve Yenişehir mahallelerinde bulunan cadde ve sokaklarda yıkama ve dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.

Haliliye’de korona virüs önlemleri

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İmsak
04:05
Sabah
05:33
Öğle
12:28
İkindi
16:12
Akşam
19:14
Yatsı
20:35

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler23 Nisan Perşembe

Çetinkaya Eczanesi
Merkez
Forum Eczanesi
Merkez
Ortadoğu Eczanesi
Merkez
Servet Eczanesi
Merkez
Yüksel Eczanesi
Merkez
Öz Eczanesi
Akcakale
Akbaş Eczanesi
Birecik
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