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Haliliye’de maske dağıtımı sürüyor

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 27.04.2020 16:26 | Son Güncelleme

Haliliye Belediyesi korona virüs salgınından korunma tedbirleri kapsamında ilçede kurduğu stantlarda maske dağıtımı yapıyor.Haliliye Belediyesi, Kovid-19 salgının Türkiye’de de görülmesinden sonra başlattığı tedbir çalışmalarını her geçen gün artıyor.

Haliliye Belediyesi korona virüs salgınından korunma tedbirleri kapsamında ilçede kurduğu stantlarda maske dağıtımı yapıyor.
Haliliye Belediyesi, Kovid-19 salgının Türkiye’de de görülmesinden sonra başlattığı tedbir çalışmalarını her geçen gün artıyor. Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatları doğrultusunda ilçe genelinde başlatılan dezenfekte çalışmaları devam ederken, salgınla mücadelede büyük önem arz eden maske ile koruma yöntemi de yaygınlaştırılıyor. Kültür ve sosyal işler müdürlüğüne bağlı ekipler Atatürk Bulvarı, Emniyet Caddesi ve Şehitlik Kavşağı’nda kurdukları stantlarla maske dağıtımını sürdürüyor. Öte yandan ekipler belirlenen program dahilinde her gün ilçenin farklı bir semtinde vatandaşlara maske dağıtımı gerçekleştiriyor. Ekiplerin bu kez ki adresi eski sanayi bölgesinde bulunan esnaflar oldu. Ekipler, işyerlerini tek tek dolaşıp maske dağıttı.
Vatandaşlar, belediyenin hizmetlerden dolayı emeği geçenlere teşekkür etti.

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