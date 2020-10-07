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Haliliye’de metruk yapılar yıkılıyor

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 07.10.2020 14:58 | Son Güncelleme

Haliliye Belediyesi, vatandaşların talepleri doğrultusunda başlattığı metruk yapıların yıkım işlemlerini sürdürüyor.Haliliye Belediyesi vatandaşların talepleri doğrultusunda metruk yapıların yıkım işlemlerini gerçekleştiriyor.

Haliliye’de metruk yapılar yıkılıyor

Haliliye Belediyesi, vatandaşların talepleri doğrultusunda başlattığı metruk yapıların yıkım işlemlerini sürdürüyor.
Haliliye Belediyesi vatandaşların talepleri doğrultusunda metruk yapıların yıkım işlemlerini gerçekleştiriyor. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, vatandaşların talep ve şikâyetleri üzerine atıl durumdaki yapıların gerekli izin prosedüre uygun şekilde yıkımlarını gerçekleştiriyor. Mahalle muhtarları ile yapılan görüşmeler sonrası, mahallede şikayetlere sebep olan, çevrede yaşayanları rahatsız eden, güvenlik sorunları oluşturan yapılara mülk sahiplerinin rızası ile müdahale ediliyor.
Bu kapsamda Haliliye Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri alınan güvenlik önlemleri eşliğinde İpekyol Mahallesinde yıllardır metruk halde bulunan bir yapının yıkım işlemini gerçekleştirdi.

Haliliye’de metruk yapılar yıkılıyor

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