Haliliye’de öğrencilere eğitim desteği

Haliliye’de, 8’inci sınıfta öğrenim gören 6 bin öğrenciye ‘kazanım değerlendirme fasikülü’ dağıtılacak.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın “Uzaktan eğitime, yakın destek” şiarıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, ilçe genelindeki 8’inci sınıf öğrencilerine yönelik fasikül hazırlandı. Haliliye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli öğretmenlerin hazırladığı konu anlatımlar ile Milli Eğitim Bakanlığının hazırladığı kazanım testlerinin bulunduğu Kazanım Değerlendirme Fasikülünün öğrencilere dağıtılması için Başkan Mehmet Canpolat, Haliliye İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Vural ile bir araya geldi. Kitapların teslimini gerçekleştiren Canpolat, “Haliliye Belediyesi olarak İl Milli Eğitim ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile beraber ortaklaşa çalıştığımız bu pandemi sürecinde gençlerimize nasıl daha faydalı oluruz böylesi bir çalışma yaptık. Sekizinci sınıf öğrencilerimiz için milli eğitim ile birlikte bakanlığımızın müfredatı çerçevesinde sorular kitapçık haline getirildi. Şu anda sekizinci sınıf 6 bin öğrencimize öğretmenler ve Haliliye Belediyesi aracılığıyla dağıtılacak. İnşallah geleceğe hazırlanan gençlerimiz bu fasiküllere ile daha iyi bir çalışma içerisine gireceklerdir. Ben hususta çalışan ve hareken eden Belediye Başkan Yardımcımız Halil Kaya’ya, Kültür ve Sosyal İşler Müdürümüze ve her zaman bizimle ortak hareket eden Haliliye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teşekkür ediyorum. Bu pandemi sürecini el ele verip aşacağız. Umarım gençlerimize faydalı olur” diye konuştu.

