Haliliye’de parke döşeme çalışmaları sürüyor

Haliliye Belediyesi, kırsal mahallelerde başlattığı parke döşeme çalışmasını sürdürüyor.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatları doğrultusunda Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler bir taraftan yeni yol açma ve stabilizesini yaparken, diğer taraftan ise merkez ve kırsalda parke döşeme çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, kırsal Gülveren Mahallesinde başlattıkları kilitli beton parke döşeme çalışmalarına devam ediyor. Önce parke döşenecek güzergahlarda dolgu çalışması yürüten ekipler, ardından parke döşeme işlemi gerçekleştiriyor. Çalışmalar vatandaşların beğenisini kazanırken, Gülveren Mahalle Muhtarı Sinan Baynaz, “Mahallemize 21 bin metre kareye parke döşemesi yapılıyor. Bu hizmetlerinden dolayı başta Belediye Başkanımız Mehmet Canpolat olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.



