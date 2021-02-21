Haliliye’de riskli ve metruk yapılar yıkılıyor

Haliliye Belediyesi, ilçe genelinde tespit edilen riskli bina ve metruk yapıların, alınan güvenlik önlemleri kapsamında kontrollü şekilde yıkımını gerçekleştiriyor.

Yapı Kontrol Müdürlüğü, ilçe genelinde saha çalışmalarıyla riskli ve metruk yapıları tespit etmeye devam ediyor. Müdürlüğe bağlı ekipler, Haliliye Belediyesi İletişim Merkezine gelen talepler ve vatandaşların bizzat müracaatlarıyla da, yapıların denetimlerini gerçekleştiriyor. Bu kapsamda yürütülen incelemeler ve çalışmalar doğrultusunda Bahçelievler, Şair Nabi ve Şair Şevket mahallelerinde tespit edilen bir metruk yapı ile iki riskli binanın yıkımı, alınan güvenlik önlemleri eşliğinde iş makineleriyle gerçekleştirildi.

Yapı Kontrol Müdürlüğünden yapılan açıklamada, riskli bina ve metruk yapıların tespit çalışmalarının devam ettiği ifade edilirken, vatandaşların da yapılarının kontrolleri için bizzat müracaatta bulunabilecekleri kaydedildi.

