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Haliliye’de salgınla mücadele sürüyor

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 07.05.2020 13:05 | Son Güncelleme

Haliliye temizlik ve dezenfektasyon ekipleri, Bağlarbaşı, Yavuz Selim, Hızmalı ve Şehitlik mahallelerinde bulunan cadde ve sokaklarını köpüklü su ile yıkayarak dezenfekte etti.Haliliye Belediyesi, korona virüs salgınından korunma tedbirleri kapsamında başlattığı faaliyetlere devam ediyor.

Haliliye’de salgınla mücadele sürüyor

Haliliye temizlik ve dezenfektasyon ekipleri, Bağlarbaşı, Yavuz Selim, Hızmalı ve Şehitlik mahallelerinde bulunan cadde ve sokaklarını köpüklü su ile yıkayarak dezenfekte etti.
Haliliye Belediyesi, korona virüs salgınından korunma tedbirleri kapsamında başlattığı faaliyetlere devam ediyor. Temizlik işleri müdürlüğü vatandaşların sağlığı için seferber olan ekipler son olarak Bağlarbaşı, Yavuz Selim, Hızmalı ve Şehitlik mahallelerinde bulunan cadde ve sokaklarını köpüklü su ile yıkayarak dezenfekte etti.

Haliliye’de salgınla mücadele sürüyor

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Şanlıurfa Namaz Vakitleri 7 Mayıs Perşembe

İmsak
03:44
Sabah
05:17
Öğle
12:26
İkindi
16:14
Akşam
19:26
Yatsı
20:53

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler 7 Mayıs Perşembe

Cemre Eczanesi
Merkez
Dünya Eczanesi
Merkez
Ercan Eczanesi
Merkez
Mustafa Gömük Eczanesi
Merkez
Şifa Eczanesi
Merkez
Paydaş Eczanesi
Akcakale
Funda Eczanesi
Birecik
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