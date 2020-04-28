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Haliliye’de vatandaşlara gıda desteği

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 28.04.2020 15:34 | Son Güncelleme

Haliliye Belediyesi, on bir ayın sultanı Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine gıda desteği ile gönüllere, aşevinden çıkan sıcak yemeklerle de iftar sofralarına bereket katmaya devam ediyor.Haliliye Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı öncesi başlatılan ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek ve gıda dağıtımını artırarak sürdürüyor.

Haliliye’de vatandaşlara gıda desteği

Haliliye Belediyesi, on bir ayın sultanı Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine gıda desteği ile gönüllere, aşevinden çıkan sıcak yemeklerle de iftar sofralarına bereket katmaya devam ediyor.
Haliliye Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı öncesi başlatılan ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek ve gıda dağıtımını artırarak sürdürüyor. Belediye bünyesinde olan aşevinde kaynayan kazanlardan sıcak yemekleri alan ekipler, iftar saatine kısa bir süre kala yemekleri belirlenen ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine teslim ediyor.
Öte yandan belediye ekipleri, sosyal yardım marketinden alış veriş yapma hakkı kazanan ihtiyaç sahibi vatandaşların siparişlerini de evlerine teslim etmeyi sürdürüyor.

Haliliye’de vatandaşlara gıda desteği

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Tuğba Eczanesi
Merkez
Kaydı Eczanesi
Akcakale
Hatice Demir Eczanesi
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