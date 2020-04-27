YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Haliliye’de virüs ile mücadele sürüyor

Haliliye’de virüs ile mücadele sürüyor

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 27.04.2020 17:08 | Son Güncelleme

Haliliye Belediyesi, covıd-19 salgını ile mücadele kapsamında çalışmalarına devam ediyor.Haliliye Belediyesi korona virüs salgınından korunma tedbirleri kapsamında yürüttüğü faaliyetleri aralıksız sürdürüyor.

Haliliye Belediyesi, covıd-19 salgını ile mücadele kapsamında çalışmalarına devam ediyor.
Haliliye Belediyesi korona virüs salgınından korunma tedbirleri kapsamında yürüttüğü faaliyetleri aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Süleymaniye Mahallesinde bulunan cadde ve sokaklarda yıkama ve dezenfekte çalışması gerçekleştirdi. Öte yandan Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de salgınına karşı korunma tedbirleri kapsamında ilçedeki semt pazarlarını denetleyerek, esnaf ve vatandaşların ateşlerini ölçüp, maske, eldiven ve dezenfektan dağıttı. Zabıta ekipleri, ayrıca semt pazarlarında sosyal mesafe, birim alanda alışveriş yapabilecek vatandaş sayısı, sebze ve meyvelere eldivensiz dokunmaması konusunda uyarılarda bulunarak, belirlenen kurallara uymayan esnaflara cezai işlem uygulanacağını bildirdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
TELABYAD SINIR KAPISINA ÖSO BAYRAĞI ASILDITELABYAD SINIR KAPISINA ÖSO BAYRAĞI ASILDI
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Karantinada insanın içini ısıtan görüntü

Karantinada insanın içini ısıtan görüntü

Pazarcı esnafı karaoke mikrofonu ile satış yapıyor

Pazarcı esnafı karaoke mikrofonu ile satış yapıyor

Aliağa, online alışverişi sevdi

Aliağa, online alışverişi sevdi

Avukat 7. kattan atlayarak intihar etti

Avukat 7. kattan atlayarak intihar etti

Muş’ta lale tarlaları boş kaldı

Muş’ta lale tarlaları boş kaldı

İl Müftülüğü karantinada kalanlara Kur’an-ı Kerim ve seccade ve kitaplar hediye etti

İl Müftülüğü karantinada kalanlara Kur’an-ı Kerim ve seccade ve kitaplar hediye etti

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 27 Nisan Pazartesi

İmsak
03:59
Sabah
05:28
Öğle
12:28
İkindi
16:12
Akşam
19:17
Yatsı
20:40

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler27 Nisan Pazartesi

Gül Eczanesi
Merkez
Mertcan Eczanesi
Merkez
Nimetoğlu Eczanesi
Merkez
Sebat Eczanesi
Merkez
Yüksekyayla Eczanesi
Merkez
Ensar Eczanesi
Akcakale
Huzur Eczanesi
Birecik
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 8 yaralı

GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 8 yaralı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da pencereden düşen ikizler yaşamını yitirdi

GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da pencereden düşen ikizler yaşamını yitirdi

Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya ve Adıyaman'da koronavirüs önlemleri sürüyor

Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya ve Adıyaman'da koronavirüs önlemleri sürüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.