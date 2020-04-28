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Haliliye’de yeni yol çalışmaları sürüyor

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 28.04.2020 15:35 | Son Güncelleme

Haliliye Belediyesi, ilçede yol yapım çalışmaları devam ediyorHaliliye Belediyesi, korona virüs ile mücadeleyi seferberlik anlayışı sürdürürken, fen işleri müdürlüğü, ilçe genelindeki yol yapım ve yol açma çalışmalarını hummalı şekilde sürdürüyor.

Haliliye Belediyesi, ilçede yol yapım çalışmaları devam ediyor
Haliliye Belediyesi, korona virüs ile mücadeleyi seferberlik anlayışı sürdürürken, fen işleri müdürlüğü, ilçe genelindeki yol yapım ve yol açma çalışmalarını hummalı şekilde sürdürüyor. Trafik ağını genişletmek ve yeni yollarla beraber vatandaşlara alternatif yol hizmeti sunmayı amaçlayan fen işleri Ramazan ayında da çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Ramazan ayı nedeniyle mesai saatleri iftardan sonra aktarılan Fen İşleri, Müdürlüğü ekipleri Devteşti Mahallesinde henüz yapılaşmanın olmadı, iki farklı bölgeye yol açma çalışmasını sürdürüyor.

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