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Haliliye’de yeşillendirme çalışmaları

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 14.04.2020 16:19 | Son Güncelleme

Haliliye’de yeşillendirmeye teşvik kapsamında kırsal mahallelere fidan dağıtımı devam ediyor.Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatları doğrultusunda çevre koruma ve kontrol müdürlüğü, ilçe genelinde ‘geleceğe nefes’ kampanyası ve ‘daha yeşil bir Haliliye’ sloganı kapsamında çalışmalarına devam ediyor.

Haliliye’de yeşillendirme çalışmaları

Haliliye’de yeşillendirmeye teşvik kapsamında kırsal mahallelere fidan dağıtımı devam ediyor.
Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatları doğrultusunda çevre koruma ve kontrol müdürlüğü, ilçe genelinde ‘geleceğe nefes’ kampanyası ve ‘daha yeşil bir Haliliye’ sloganı kapsamında çalışmalarına devam ediyor. Bahar aylarının başlaması ile birlikte ekipler, ilçe merkezinde mevcut ve yeni parkların yeşillendirilmesi çalışmalarına aralıksız sürdürürken, kırsal mahallelere de fidan dağıtımını gerçekleştiriyor. Ekipler, Kesme, Bağlar, Mamuca, Üçkonak, Sefalı, Payamlı, Büyükmirdesi, Yeşilköy, Osmanbey, İncirli ve Taşlıca kırsal mahallelerine fidan dağıtımını gerçekleştirdi. Fidanlar mahallelerin nüfus oranlarına göre mahalle muhtarlarına teslim ediliyor. Fidanları teslim alan mahalle muhtarları verilen hizmetlerden dolayı Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a teşekkür etti.

Haliliye’de yeşillendirme çalışmaları

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